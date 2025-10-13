Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli Personel Askerlik Tecili


13 Ekim 2025 12:20
Sözleşmeli Personel Askerlik Tecili

Sözleşmeli personel kadroya geçene kadar askerliğini tecil ettirme hakkı olduğunu öğrendim.

Daha önce bu durumla ilgili tecrübesi olan var mıdır?


Kanunyönetme
Aday Memur
13 Ekim 2025 12:22

O aday memurlar için geçerli değil miydi ya sözleşmeli personelinde öyle hakkı var mı?


Yafes10
Aday Memur
13 Ekim 2025 12:33

Asalet onaylana kadar aday memur statüsünde olmuyor muyuz?

Kanunyönetme, 1 saat önce

O aday memurlar için geçerli değil miydi ya sözleşmeli personelinde öyle hakkı var mı?

Toplam 2 mesaj

