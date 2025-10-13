Kadro dışı çalıştırılma hk.

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhaba ben devlet hasatenesinde 3+1 şoför olarak atandım. Ama bana dediler ki şu an ambulans yok seni acil kayıtta değerlendirelim. Ben de tamam dedim. Sonradan öğrendim ki benim yerime şoförlerden biri hizmetli kadrosundaymış. Ben de yerime geçmek için dilekçe verdim cevap vermediler. 1.5 yıldır böyle bu durum. Şimdi idare bana diyorki hasatanenin getir götür işlerini yapan bir şirket aracı var. Onun şoförü de kamu işçisi bile değil şirket adamı. Beni onun yanına verecekmiş. Nöbete geçirmemek için. Bahane de işi öğrenmek. Bir araçta iki şoför olur mu? Olsa bile bu şiket aracı ben devletin memuruyum. Nasıl olacak sıkıştım kaldım. Yardım ederseniz sevirim

