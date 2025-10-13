Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hastanede çalışan elektrik teknikeri


13 Ekim 2025 13:10
Hastanede çalışan elektrik teknikeri

Hastanede çalışan sozlesmeli memur elektrik teknikeri ne kadar maaş alıyor

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİstifa sonrası atama zimmete düşmeYolluk ödemesi ( 2025 haziran iller arası)Sağlık bakanlığı temizlik personeliBecayiş hk.

Sözlük

bir tartıdan fazlası 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 twetter 1 doğalgaz faturası 1 fomo 1 gram altın 1 jomo 1 karahan tepe 1 bi mola radyo yayını 1 Gram Altın 10.000-TL 1

Son Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli olduAnkara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakHukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştıAYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari