Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

DİLEKÇE


13 Ekim 2025 14:47
DİLEKÇE
Kolay gelsin ben bir konu hakkında bişey soracaktım İstanbul istihbaratta çıkış için dilekçe verildi acaba dilekçe ne zaman sonuçlanır süreç nasıl oluyor bilgisi olan var mı ?

