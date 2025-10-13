Kolay gelsin ben bir konu hakkında bişey soracaktım İstanbul istihbaratta çıkış için dilekçe verildi acaba dilekçe ne zaman sonuçlanır süreç nasıl oluyor bilgisi olan var mı ?

Kolay gelsin ben bir konu hakkında bişey soracaktım İstanbul istihbaratta çıkış için dilekçe verildi acaba dilekçe ne zaman sonuçlanır süreç nasıl oluyor bilgisi olan var mı ?