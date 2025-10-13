inşaat mühendisliğinden atanmak

merhaba arkadaşlar, İtü inşaat mezunuyum. 6 yıldır yurtdışında çalıştıktan sonra Ekim ayı itibariyle ülkeye dönmüş bulunmaktayım. Özel sektör şartlarından bunaldığım için 30 yaşımda, ailemin de isteğinden ve artık bir düzen oluşturmak adına KPSS hazırlanmaya karar verdim. KPSS hakkında çok bilgim yok fakat bir inşaat mühendisinin kamuda atanabileceği maaş açısından en avantajlı kurumu ve kurumun alımlarını merak ediyorum. Örneğin KPSS Temmuz ayında yapıldıktan ne kadar süre sonra alımlar başlıyor? konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi?

