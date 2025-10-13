Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

4. derece 4. kademe


13 Ekim 2025 18:40
4. derece 4. kademe

Araştırma görevlisiyim. Doktora yeni bitti ve bir derece terfi edilerek, 4.1 iken 4.4 oldum. Yakında yıllık terfi ile 4.5 olacağım.

Merak ettiğim şey şu.

4.5 olduktan sonra Dr.Öğr. Üyesi olursam, 3.1 olarak mı atanacağım yoksa 3.3 olarak mı?

Buna benzer durumla karşılaşan oldu mu?

3.1 atanırsam yapabileceğim bir şey var mı?

İki yılımın yanmış olmasını istemiyorum.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıAkademisyenlik ne kadar zor? Meb'de öğretmenlik mi akademisye lik mi?Kurum YÖKSİS Personel Kaydımı Silmiyor

Sözlük

doğalgaz faturası 1 karahan tepe 1 pamuk 1 bilgelik ağacı 1 Göbeklitepe 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 hangi fizik prensibisin 1 ateş 1 gram altın 1 günün filmi 1

Son Haberler

Mısır Zirvesinde güldüren anlar: Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısıTrump'tan Erdoğan'a: Ne zaman başım sıkışsa hep yanımda olduBakan Yerlikaya'dan polis adaylarına: Asıl görevimiz suçu doğmadan önlemekAsgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari