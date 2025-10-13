Eş durumu ataması

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Arkadaşlar bugün personel dairenin sabit numarasını aradım, 2026 yılında şark hizmetimin bittiğini, genel atamada tercih yaparken özel sektörde olan eşimin yanına eş durumunu belirteceğimi, ayrıca mazaret ataması için de dilekçe yazacağımı söyledim, bana her ikisini de yapmamı ama genel atamaya tabi olduğum için puan sistemine tabi olacağımı, mazaret ile gitme ihtimalinin düşük olduğunu, başka bir ile atandığımda tekrar dilekçe verip geçici görevlendirme ile gidebileceğimi söyledi, genel atamaya tabiyim diye neden mazaretim dikkate alınmaz, benim anladığım şuan şark sürem dolmuş olsa mazaret dilekçesi versem gidebilirim ama genel atamada düşük ihtimal neden böyle bir bilen var mı

