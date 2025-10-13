polis ölüyor sessiz sedasız

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladıİBB Meclisi Ekim ayı toplantısında 'Bayrampaşa seçimleri' tartışması'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2'si polise ait 3 araca çarptıProvokatif paylaşımlar nedeniyle Emrah Gülsunar tutuklandıMontella'dan Berke Özer açıklaması: Milli Takım'da kimse bunu yapamaz
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari