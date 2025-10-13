Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
polis ölüyor sessiz sedasız


13 Ekim 2025 21:07
polis ölüyor sessiz sedasız
arkadaşlar bugün bir meslektasimiz daha bu dünyadan göçtü gitti artık sayıdan ibaret bı hale geldik birbirimize küfür etmeden sıkıntılarımızı duyuralım nefes alamıyoruz aile hayatı bitmek üzere insanların

