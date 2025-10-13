Kamu Personeli \ Akademik Personel
Demokrasi Üniversitesinde son 1 yılda yapılan hülle atamalar


13 Ekim 2025 23:04
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, hülle atamaların önüne geçmek için merkezi görevde yükselme sınavlarının yapılması için tüm üniversitelere talimat göndermişti ancak Demokrasi universitesi eski rektörü Bedriye kendi kafasına göre daire Başkanlığı, Sekreterlik ve şube müdürlüğünü dağıttı bu kadroların iptal edilerek daha adil bir sınavla atama yapılması İdareye güveni tekrar sağlayacaktır.

