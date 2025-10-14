Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik



Editör
14 Ekim 2025 00:14
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
14.10.2025 tarihli Resmi Gazetede "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlandı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/10/20251014-1.htm

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıKurum YÖKSİS Personel Kaydımı Silmiyor

Sözlük

hanii 1 gram altın 1 bilgelik ağacı 1 ateş 1 doğalgaz faturası 1 hangi fizik prensibisin 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 2 Göbeklitepe 1 karahan tepe 1

Son Haberler

AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddettiDoçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldıSosyal Bilimler Ön Lisans Mezunu Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olabilir mi?YEGİTEK Okul Sorumlusu tam zamanlı mı yoksa kısmi zamanlı mı görevlendirilebiliyor?14 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari