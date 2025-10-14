Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması

Memura; kamu işçilerinde olduğu gibi yılda 4 tediye, 2 ikramiye, her ay yemek parası, gece nöbet parası, resmi tatilde çalışma ücreti ve aylık primleri en üst seviyeden yatırma gibi haklar vermek yerine YHS'ye geçirmekte çözüm bulunacak gibi.

En düşük bekar memur maaşı şuan: 46.800 TL

Kamu işçisi maaş+ek ödemelerle aylık şuan: 73.000 TL

Memur ile kamu işçisi arasında 26.000 TL aylık gelir farkı var şuan. Çalışma barışı için mutlaka bir düzenleme şarttır.