Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması

BİR HABERDEN ALINTIDIR:
KAMU İŞÇİLERİNE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA MEMUR KADROSU GELİYOR.
Maliye Bakanlığı, Kamu kaynaklarında tasarruf için yüzbinlerce işçiyi YHS sınıfında memurluk kadrosuna geçirmek için çalışmalara başladı.
Başlatılan çalışmada özellikle Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanelerinde çalışan Temizlik Personelleri; Hizmetli, Hademe vb. kadrolara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan Klinik Destekler; Tekniker Yardımcılığına, Hastanelerde çalışan Klinik Destek Personelleri, Hemşire yardımcılığına, Poliklinik-Servis Sekreterliği yapanlar, Tıbbi ve İdari Büro Personelliğine, Özel Güvenlik görevlilerini ise Gece-Gündüz Kurum Bekçiliği gibi ünvanları altında yeni statüye kavuşacak.
Kamuda işçi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklı yeni kamu personeli reformu sistemine geçilmesi Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından ön hazırlıklarına başlanmıştır.
Kamuda en son yapılan Toplu iş sözleşmeleri neticesinde İşçilerin almış oldukları Sosyal Yardım, Hizmet Zamları, Yol, Yemek, Tediye , İkramiye, Gece Zammı, Bayram Çalışmaları gibi sendikaların işçilere kazanımı olan bütün haklar, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki memurlara verilmemektedir. Ayrıca Şu an Bir Kamu işçisi en düşük Brüt Tutarı aylık 80.000 TL civarında iken Yardımcı Hizmet Sınıfında bu rakam 56.000 civarındadır.
Böylelikle yapılacak reformla işçi maliyetinin yüksekliğinden kurtulma ve kurumlardaki maaş farklarının önlenmesi ve etkili kamu hizmeti hedeflenmektedir (ALINTI).
