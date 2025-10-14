Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması


14 Ekim 2025 09:04
Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması

BİR HABERDEN ALINTIDIR:

KAMU İŞÇİLERİNE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA MEMUR KADROSU GELİYOR.

Maliye Bakanlığı, Kamu kaynaklarında tasarruf için yüzbinlerce işçiyi YHS sınıfında memurluk kadrosuna geçirmek için çalışmalara başladı.

Başlatılan çalışmada özellikle Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanelerinde çalışan Temizlik Personelleri; Hizmetli, Hademe vb. kadrolara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan Klinik Destekler; Tekniker Yardımcılığına, Hastanelerde çalışan Klinik Destek Personelleri, Hemşire yardımcılığına, Poliklinik-Servis Sekreterliği yapanlar, Tıbbi ve İdari Büro Personelliğine, Özel Güvenlik görevlilerini ise Gece-Gündüz Kurum Bekçiliği gibi ünvanları altında yeni statüye kavuşacak.

Kamuda işçi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklı yeni kamu personeli reformu sistemine geçilmesi Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından ön hazırlıklarına başlanmıştır.

Kamuda en son yapılan Toplu iş sözleşmeleri neticesinde İşçilerin almış oldukları Sosyal Yardım, Hizmet Zamları, Yol, Yemek, Tediye , İkramiye, Gece Zammı, Bayram Çalışmaları gibi sendikaların işçilere kazanımı olan bütün haklar, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki memurlara verilmemektedir. Ayrıca Şu an Bir Kamu işçisi en düşük Brüt Tutarı aylık 80.000 TL civarında iken Yardımcı Hizmet Sınıfında bu rakam 56.000 civarındadır.

Böylelikle yapılacak reformla işçi maliyetinin yüksekliğinden kurtulma ve kurumlardaki maaş farklarının önlenmesi ve etkili kamu hizmeti hedeflenmektedir (ALINTI).


r.diyojen
Genel Müdür
14 Ekim 2025 09:05

İşçi kardeşlerimiz için mükemmel bir haber :)) Nihayet memur oluyorlar.


m.r_f
Daire Başkanı
14 Ekim 2025 09:13

Haberin kaynağı olan siteyi de paylaşabilir misiniz?


mutlu_50
Müsteşar
14 Ekim 2025 09:17

Şehit Gazi Sen Sağlık

sgk-ssk
Şef
14 Ekim 2025 09:26

o çok özledikleri yeşil pasaporta kavuşacaklar desene :)


mutlu_50
Müsteşar
14 Ekim 2025 09:32

Memura; kamu işçilerinde olduğu gibi yılda 4 tediye, 2 ikramiye, her ay yemek parası, gece nöbet parası, resmi tatilde çalışma ücreti ve aylık primleri en üst seviyeden yatırma gibi haklar vermek yerine YHS'ye geçirmekte çözüm bulunacak gibi.

En düşük bekar memur maaşı şuan: 46.800 TL

Kamu işçisi maaş+ek ödemelerle aylık şuan: 73.000 TL

Memur ile kamu işçisi arasında 26.000 TL aylık gelir farkı var şuan. Çalışma barışı için mutlaka bir düzenleme şarttır.

fthdmr0671
Aday Memur
14 Ekim 2025 09:48

amin diyelim, hadi yine iyisiniz işçiler kpssiz memur olacaksınız


sgk-ssk
Şef
14 Ekim 2025 10:27

Memura, giydirilmiş işçi ücretinden fazla maaş vererek bu adaletsizlik giderilebilir, işçiler sonra memur olsa da maaşları düşmemiş olur iki tarafta mutlu olur

m.r_f
Daire Başkanı
14 Ekim 2025 10:56

İki tarafı da mutlu etmek gibi bir amaç yok. Amaç daha az para vermek. Amaca hizmet edecek tek yöntem de işçileri memur gelirine düşürmek.

