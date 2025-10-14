Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Şoför olarak görevlendirildim ancak ücreti 1 yıldır yatmıyor


14 Ekim 2025 09:10
Şoför olarak görevlendirildim ancak ücreti 1 yıldır yatmıyor

Merhabalar , İlçede vhki olarak ancak görevlendirme şofor olurum var , İl de daire başkanlarını ilçelere gezdirmek üzere şofor olarak valilikçe görevlendirildim, harcırah ödeneğinin de ilçeden ödenmesi ibaresi vardı dilekçe verdim ama sonuç alamıyorum


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Ekim 2025 11:12

Yapmanız gereken gerçeğe uygun Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminizi hazırlayıp kanıtlayıcı belgelerle birlikte idareye vermektir. Gerisini onlar halletmeli. Resmi başvurunuza cevap alamazsanız ya da olumsuz cevap alırsanız ya onları zorlayacak bir referans bulmalısınız ya da mahkemeye gitmelisiniz, "maalesef". bildirimi hazırlarken göreve gidiş ve dönüş saatlerine, büyükşehirdeyseniz ve merkez ilçeler arasında görev yapıyorsanız görev mahalline dikkat etmelisiniz. Aynı ilçe içinde de görev mahalli ayrımına dikkat etmelisiniz)

Bildirimi e-devlet üzerinden kurumunuzun uygulama şekline göre "e-yolluk uygulaması"yla ya da varsa kurumun sitesi üzerinden online ya da excel dosyası üzerinden manuel olarak hazırlayabilirsiniz. (Bizim dairede -ilçe tarım- mutemedimiz sağ olsun herkesinkini çeşitli aralıklarla Bakanlığımızın SGB.net sitesi üzerinden hazırlayıp ilgili personellere imzalatıyor)

