Şoför olarak görevlendirildim ancak ücreti 1 yıldır yatmıyor

Yapmanız gereken gerçeğe uygun Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminizi hazırlayıp kanıtlayıcı belgelerle birlikte idareye vermektir. Gerisini onlar halletmeli. Resmi başvurunuza cevap alamazsanız ya da olumsuz cevap alırsanız ya onları zorlayacak bir referans bulmalısınız ya da mahkemeye gitmelisiniz, "maalesef". bildirimi hazırlarken göreve gidiş ve dönüş saatlerine, büyükşehirdeyseniz ve merkez ilçeler arasında görev yapıyorsanız görev mahalline dikkat etmelisiniz. Aynı ilçe içinde de görev mahalli ayrımına dikkat etmelisiniz)

Bildirimi e-devlet üzerinden kurumunuzun uygulama şekline göre "e-yolluk uygulaması"yla ya da varsa kurumun sitesi üzerinden online ya da excel dosyası üzerinden manuel olarak hazırlayabilirsiniz. (Bizim dairede -ilçe tarım- mutemedimiz sağ olsun herkesinkini çeşitli aralıklarla Bakanlığımızın SGB.net sitesi üzerinden hazırlayıp ilgili personellere imzalatıyor)