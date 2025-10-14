KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

bilgisayar mühendisi olarak memur olmak?


14 Ekim 2025 11:51
bilgisayar mühendisi olarak memur olmak?

Arkadaşlar, mezuniyetime az kaldı. Başta memurluk düşünmüyordum ama ekonomik şartlar nedeniyle yeniden değerlendirmeye başladım. Sizce en mantıklı karar ne olurdu?


E.Kayı Han
Editor
14 Ekim 2025 12:44

Sen yine de memurluk düşünme başka işlere bak

Toplam 1 mesaj

