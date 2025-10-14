Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Gençlik ve spor bakanlığı sözleşmeli personel alımı


14 Ekim 2025 14:12
Gençlik ve spor bakanlığı sözleşmeli personel alımı

Gençlik ve spor bakanlığı personel alımına başvurmuştum kabul olmuş ve beni aradılar tebligatı beklemenize gerek yok şu gün başlayabilir misiniz diye ancak il dışına olduğumdan tebligatı beklemek istediğimi söyledim ancak hala gelmedi tebligat 13 gün oldu arıyorum açan da olmuyor. İl müdürlüğüne gidip başlamak istediğimi söylesem kabul ederler mi acaba? Tebligat gelmeden

