Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzman öğretmenlik sertifikamı zamanında teslim ettim ama maaş farkım yatmadı


14 Ekim 2025 15:11
Uzman öğretmenlik sertifikamı zamanında teslim ettim ama maaş farkım yatmadı

Merhaba, uzman öğretmen sertifikamı aldım ve okula zamanında teslim ettim. Ancak maaşım bordroya göre yine normal öğretmen maaşı olarak yattı. Okul yönetimine sorduğumda, belgeyi henüz göndermediklerini, önümüzdeki ay göndereceklerini söylediler.

Yani tamamen okulun gecikmesinden kaynaklanan bir durum.

Bu ayki maaşta yaklaşık 7bin TL civarında kaybım oluştu.

Ben belgemi erkenden teslim ettiğim halde, okul yönetiminin hatasından dolayı mağdur oldum.

Sormak istediğim:

Bu durum sonradan telafi edilebilir mi?

Maaş farkı geriye dönük olarak ödenir mi?

Böyle bir durumda resmi olarak ne yapmam gerekir? Okul yönetimi ile kötü olmak istemiyorum ilişkilerimiz genelde olumlu yönde.

Benimle benzer durum yaşayan ya da bu süreci bilen varsa, yol gösterirse çok sevinirim.


jajacoelho
Genel Müdür
14 Ekim 2025 16:01

ben de bugün teslim ettim sertifikayı..sanırım ilk maaşımı kasımda alacağım ekim i de yatırırlar herhalde

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Ücretli öğretmenliğin süresini uzmanlığa eklettirmekKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüKoordinatörlük nasıl bir şey?Meslek öğretmenleri yaz tatilinde zorla çalıştırılabilir mi?Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Eşit iş eşit ücret istiyoruz.En zor branş nedir?Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapması

Sözlük

Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 2 pamuk 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 2 hangi fizik prensibisin 1 biber dolması 1 mandal kardeşliği 1 hanii 1 Göbeklitepe 1 yiyeceklerin saklanması 1 karahan tepe 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldiTrafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans KalkıyorOtogardaki tahsilatlarda usulsüzlük yapan görevli hakkında suç duyurusuBorsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldiMilletvekillerinin ağızları kokmasın diye tedbir alındı!

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari