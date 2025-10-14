Uzman öğretmenlik sertifikamı zamanında teslim ettim ama maaş farkım yatmadı

Merhaba, uzman öğretmen sertifikamı aldım ve okula zamanında teslim ettim. Ancak maaşım bordroya göre yine normal öğretmen maaşı olarak yattı. Okul yönetimine sorduğumda, belgeyi henüz göndermediklerini, önümüzdeki ay göndereceklerini söylediler.

Yani tamamen okulun gecikmesinden kaynaklanan bir durum.

Bu ayki maaşta yaklaşık 7bin TL civarında kaybım oluştu.

Ben belgemi erkenden teslim ettiğim halde, okul yönetiminin hatasından dolayı mağdur oldum.

Sormak istediğim:

Bu durum sonradan telafi edilebilir mi?

Maaş farkı geriye dönük olarak ödenir mi?

Böyle bir durumda resmi olarak ne yapmam gerekir? Okul yönetimi ile kötü olmak istemiyorum ilişkilerimiz genelde olumlu yönde.

Benimle benzer durum yaşayan ya da bu süreci bilen varsa, yol gösterirse çok sevinirim.