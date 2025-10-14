KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
2026 Kpss Alımları Hakkında


14 Ekim 2025 16:11
2026 Kpss Alımları Hakkında

Herkese merhaba !

Arkadaşlar forumda ve diğer mecrelarda gördüğüm kadarıyla 2026 kpss ile çok fazla alım olacağına dair bir kanı var.

Gerçekten siz de böyle mi düşünüyorsunuz ?

Heves kırmak için değil ama ben ülkenin gidişatına baktığımda hiç de çok alım olacağını düşünmüyorum. Hele hele sağlık ve meb dışında işimiz çok zor.

Herkese iyi çalışmalar.


dhmihayalmi
Aday Memur
14 Ekim 2025 16:20

Böyle şeylerle kafanı bulandırma.Aç kitabını çalış.

