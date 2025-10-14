KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2026 KPSS alımları hk.


14 Ekim 2025 16:11
2026 KPSS alımları hk.

Herkese merhaba !

Arkadaşlar forumda ve diğer mecrelarda gördüğüm kadarıyla 2026 kpss ile çok fazla alım olacağına dair bir kanı var.

Gerçekten siz de böyle mi düşünüyorsunuz ?

Heves kırmak için değil ama ben ülkenin gidişatına baktığımda hiç de çok alım olacağını düşünmüyorum. Hele hele sağlık ve meb dışında işimiz çok zor.

Herkese iyi çalışmalar.


dhmihayalmi
Aday Memur
14 Ekim 2025 16:20

Böyle şeylerle kafanı bulandırma.Aç kitabını çalış.


masterengar
Aday Memur
14 Ekim 2025 17:00

Üstteki arkadaşın dediği doğru aslında. Siz planlı, programlı bir şekilde çalışmanızı yapın. Az alım olsa dahi güzel puan aldığınızda atamanız olacaktır.


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
14 Ekim 2025 21:00

Kamuda tasarruf tedbirlerinin 1 ocak 2025 tarihinde 3 yıllığına yürürlüğe girdiğini, ve bu sürenin 31.12.2027 tarihinde biteceğini düşünürsek, eğer ki süre uzatımı olmazsa 2028 yılından itibaren kemer sıkan kamu kurumları epey bir memur alımı yapacak. Tasarruf tedbirlerinden sonra merkezi alımlarda 3 bin 4 bin civarında seyreden lisans mezunu alımları ortalama bin 500'e düştü çünkü. 2028 yılının seçim senesi olması da cabası.

