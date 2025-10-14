2026 KPSS alımları hk.

Herkese merhaba !

Arkadaşlar forumda ve diğer mecrelarda gördüğüm kadarıyla 2026 kpss ile çok fazla alım olacağına dair bir kanı var.

Gerçekten siz de böyle mi düşünüyorsunuz ?

Heves kırmak için değil ama ben ülkenin gidişatına baktığımda hiç de çok alım olacağını düşünmüyorum. Hele hele sağlık ve meb dışında işimiz çok zor.

Herkese iyi çalışmalar.