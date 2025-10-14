Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İhraç haldeyken devlet memurluğundan çıkartılma


14 Ekim 2025 16:13
İhraç haldeyken devlet memurluğundan çıkartılma

Arkadaşlar zaten adlı konudan ihractım yani bu halde tekrar başka konudan devlet memurluğundan çıkartma verdiler bu normal mi yasaya uygun mu

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarKişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele GeçirilmesiMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Mobbing süreci

Sözlük

Eylülzede 1 kağıt altın 1 hangi fizik prensibisin 1 karanfil ağacı 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 2 doğalgaz faturası 1 pamuk 1 gram altın 1 Zenginliğin sırrı 1 hanii 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldiTrafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans KalkıyorOtogardaki tahsilatlarda usulsüzlük yapan görevli hakkında suç duyurusuBorsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldiMilletvekillerinin ağızları kokmasın diye tedbir alındı!

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari