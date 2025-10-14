SÜRELİ ENGELLİ RAPORU BİTEN MEMUR HK.

Arkadaşlar ekpss ile çevre ve şehircilik bakanlığına atandım 6 aydır çalışıyorum. Süreli engelli raporum biterse personel şefi işten cikarilabilecegimi söyledi ben kazanılmış hak geri alınmıyor dedim oda raporun süresi biterse bakanlığa sorarız dedi. Raporumun süresi biterse veya %40 ın altına düşerse işten çıkarılabilir miyim. Bir de bir arkadaş asaletini almadan biterse çıkarılabilirsin dedi. Bilgisi olan biri lütfen cevaplayabilir mi ?

