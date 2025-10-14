Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Memur başka ülkeye oturum izni ve çalışma izni başvurusunda bulunabilir mi


14 Ekim 2025 17:02
Memur başka ülkeye oturum izni ve çalışma izni başvurusunda bulunabilir mi

Bir memur kamuda görev yaparken herhangi bir ülkeye oturum ve çalışma izni için müracaatta bulunabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele GeçirilmesiMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Mobbing süreci

Sözlük

rızık 1 nuh'un gemisi 1 hangi fizik prensibisin 1 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 2 yiyeceklerin saklanması 1 Zenginliğin sırrı 1 Göbeklitepe 1 karanfil ağacı 1 günün filmi 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 2

Son Haberler

Milli sporcunun çığda ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenöre davaE-İmza hırsızlığı ve ilaç kaçakçılığı davası: 11 sanık tutuklu yargılanacakBariyerlere çarpan otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybettiCHP Tunceli'de kriz: İl yönetimi kendini parti binasına kilitlediKulaklık takılı genç kız raylara yöneldi, görevli son anda kurtardı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari