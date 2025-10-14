Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Poliste emeklilik yaşı artsın diyorsan destek ver


14 Ekim 2025 17:10
Poliste emeklilik yaşı artsın diyorsan destek ver

bu ne böyle 55 diye yaş mı olur. bana kalsa emeklilik yaşı 75 olmalı ama hadi neyse acıdım size 72 olsun. zıhaha


WWtroc
Memur
14 Ekim 2025 17:15

Artınca sana girip çıkan ne


mehmetkaya45
Aday Memur
14 Ekim 2025 17:51

Polisler artık 55 yaşını bile göremiyor.52 olan yaş haddi 55 oldu, yıpranma payının hiçbir anlamı kalmadı, ben erken emekli olamayacaksam ne işime yarayacak yıpranma.Yaş haddi arttırılmamalıdır kesinlikle.55 yaşına kadar geçinemeyen memur 60 yaşına gelince mi geçinmeye başlayacak.3 yıl 5 yıl diye diye emeklilik artık polis için ulaşılmaz bir hedef oldu.Yıpranma payının hepsi emeklilik yaşından düşürsünler yeter.


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
14 Ekim 2025 18:00

Emeklilik gelse de emekli olmayın zaten, maaş ciddi azalıyor, emlak zengini vs değilseniz gittiği yere kadar çalışmaya bakın


Alidmr58
Aday Memur
14 Ekim 2025 18:47

Emekliliği hak edipte çalışmak başka, zorla çalışmak bambaşka. Eski dayılar emekliliği hakkettiği için rahatlar sıkışınca verir dilekçeyi emekli olur ama zorunlu çalışanlar ne yapacak

neyapsamnereyegitsem, 2 saat önce

Emeklilik gelse de emekli olmayın zaten, maaş ciddi azalıyor, emlak zengini vs değilseniz gittiği yere kadar çalışmaya bakın

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuİçeriden bilgiPromosyon tahmininiz nedir?İcralık polislerİKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?Kişisel Verilerin hukuka Ele geçirilmesi Bosanmadan dolayı maseret atamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGönüllü Şark Durumu26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

karanfil ağacı 1 pamuk 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 mandal kardeşliği 1 günün filmi 1 rızık 1 gram altın 1 hanii 1 biber dolması 1 ilaç 1

Son Haberler

Milli sporcunun çığda ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenöre davaE-İmza hırsızlığı ve ilaç kaçakçılığı davası: 11 sanık tutuklu yargılanacakBariyerlere çarpan otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybettiCHP Tunceli'de kriz: İl yönetimi kendini parti binasına kilitlediKulaklık takılı genç kız raylara yöneldi, görevli son anda kurtardı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari