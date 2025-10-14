Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

kurumlar arası geçiş


14 Ekim 2025 19:30
kurumlar arası geçiş
Arkadaşlar saglik bakanlığında lisans mezunu ebeyim. Aynı zamanda sosyal hizmetler lisans mezunuyum. Aile ve sosyal hizmetler bakanligina gecis yapabiliyor muyum bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?Uzman Yardımcılığı pozisyonu için önerilerGSB Sözleşmeli personelGSB Promosyon Tahmini

Sözlük

karanfil ağacı 1 pamuk 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 mandal kardeşliği 1 günün filmi 1 rızık 1 gram altın 1 hanii 1 biber dolması 1 ilaç 1

Son Haberler

Milli sporcunun çığda ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenöre davaE-İmza hırsızlığı ve ilaç kaçakçılığı davası: 11 sanık tutuklu yargılanacakBariyerlere çarpan otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybettiCHP Tunceli'de kriz: İl yönetimi kendini parti binasına kilitlediKulaklık takılı genç kız raylara yöneldi, görevli son anda kurtardı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari