emsale takılmak

herkese merhaba ben 2016 şubat yılında mezun oldum önlisans ağız ve diş sağlığı teknikleri olarak ve aynı sene yani 2016 yılı mayıs ayında atandım süresiz sözleşmeli olarak 2023 yılında kadroya geçtim ama 2020 yılında lisans tamamladım askerliğimi de atanmadan önce yaptım şu an 9 yıllık memur olmama rağmen şu an hala derece kademem 6/1 gözüküyor doğru mu acaba aynı anda atandığım arkadaşlar şu an 5/2 si gözüküyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgi verebilirmisiniz

herkese merhaba ben 2016 şubat yılında mezun oldum önlisans ağız ve diş sağlığı teknikleri olarak ve aynı sene yani 2016 yılı mayıs ayında atandım süresiz sözleşmeli olarak 2023 yılında kadroya geçtim ama 2020 yılında lisans tamamladım askerliğimi de atanmadan önce yaptım şu an 9 yıllık memur olmama rağmen şu an hala derece kademem 6/1 gözüküyor doğru mu acaba aynı anda atandığım arkadaşlar şu an 5/2 si gözüküyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgi verebilirmisiniz