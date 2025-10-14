Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Mühendis için Sağlık Bakanlığı mı Doğa Koruma ve Milli Parklar mı Tercih Edilmeli?


14 Ekim 2025 20:06
Mühendis için Sağlık Bakanlığı mı Doğa Koruma ve Milli Parklar mı Tercih Edilmeli?

Merhabalar, Endüstri Mühendisi olarak Sağlık Bakanlığı mı Doğa Koruma ve Milli Parklar mı tercih edilmeli mi? Kurumları bilen varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel Askerlik TeciliSözleşmeli personel şef olmasıKadrolu işe başlayınca sözleşmeli işe geçiş oluyor muGsb iklimlendirme personeli ne iş yapar görev tanımı nedirAday memurken tercih vermek

Sözlük

biber dolması 1 karahan tepe 1 günün filmi 1 kağıt altın 1 hangi fizik prensibisin 1 pamuk 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 Eylülzede 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 2 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 2

Son Haberler

Milli sporcunun çığda ölümünde kulüp yöneticisi ve antrenöre davaE-İmza hırsızlığı ve ilaç kaçakçılığı davası: 11 sanık tutuklu yargılanacakBariyerlere çarpan otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybettiCHP Tunceli'de kriz: İl yönetimi kendini parti binasına kilitlediKulaklık takılı genç kız raylara yöneldi, görevli son anda kurtardı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari