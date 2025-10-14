Sağlık yatırımları genel müdürlüğü

Merhaba , ben 1,5 yıldır Sağlık Yatırımlarında mühendisim. Kısaca bilgi vereyim ..

Ankaralı değilseniz kesinlikle tavsiye etmiyorum, kiralar çok yüksek , aşırı bı trafik var , hadi bunları geçtim , mesleki açıdan tatmin edici bir ortam kesinlikle yok . Aksine aşırı sıkıntılı bir yer .. sürekli kontrol gorevlerine gideceksiniz ,, hiçbir eğitim kurs yok , bilmediğin şeylere imza atacaksın , sorumluluk tamamen sende ..

Ayrıca 4B'li olduğun için 4 yıl tayin hakkı yok , ben atandigim için aşırı pişmanım. Kurum değiştirmeyi düşünüyorum. Asla ama asla tavsiye etmiyorum..

Gideceğiniz en son kurum olsun Sağlık Bakanlığı ..