Sağlık yatırımları genel müdürlüğü

14 Ekim 2025 20:16
sağlık yatırımları genel müdürlüğünde çalışan makina mühendisi arkadaşlar kurum hakkında bilgi verebilir mi acaba?


Moonlighteem
Şef
14 Ekim 2025 22:24

Merhaba , ben 1,5 yıldır Sağlık Yatırımlarında mühendisim. Kısaca bilgi vereyim ..

Ankaralı değilseniz kesinlikle tavsiye etmiyorum, kiralar çok yüksek , aşırı bı trafik var , hadi bunları geçtim , mesleki açıdan tatmin edici bir ortam kesinlikle yok . Aksine aşırı sıkıntılı bir yer .. sürekli kontrol gorevlerine gideceksiniz ,, hiçbir eğitim kurs yok , bilmediğin şeylere imza atacaksın , sorumluluk tamamen sende ..

Ayrıca 4B'li olduğun için 4 yıl tayin hakkı yok , ben atandigim için aşırı pişmanım. Kurum değiştirmeyi düşünüyorum. Asla ama asla tavsiye etmiyorum..

Gideceğiniz en son kurum olsun Sağlık Bakanlığı ..

