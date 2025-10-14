KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

Mübaşir Başvurusu Hk.


14 Ekim 2025 21:20
Mübaşir Başvurusu Hk.

Ortaöğretim kpssye girdim 2026 haziranda lisans mezunu oluyorum 2026 martta gelecek olan mübaşirlik ilanına başvurabiliyor muyum martta gelse eylülde başlarsın diyorlar? yoksa lisansa hazırlanıp kendi bölümümden mi atansam?


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
14 Ekim 2025 21:35

Resmi olarak lisans mezunu olana kadar lise mezunusun ve ortaöğretim kpss puanıyla dilediğin ortaöğretim ilanına başvurabilirsin. Lisans kpss eylül ayında yapılacak. Mübaşirlik ilanına başvurman veya mübaşir olman lisans kpss'ye çalışmana engel değil. Mübaşirlik ilanı 4b sözleşmeli sanırım. 4b sözleşmeli çalışırken dilediğin zaman sözleşmeyi feshedip lisans kpss ile kendi bölümüne atanabilirsin.


acemiögrenici
Aday Memur
14 Ekim 2025 21:46

tam olarak anlatamadım sanırım

ben 2026 haziranda mezun oluyorum lisanstan

mübaşirlik işe başlama 2026 eylül

ortaöğretim puanım geçerli olur mu lisanstan mezun olunca?

Mavi.Ufuklar, 2 saat önce

Resmi olarak lisans mezunu olana kadar lise mezunusun ve ortaöğretim kpss puanıyla dilediğin ortaöğretim ilanına başvurabilirsin. Lisans kpss eylül ayında yapılacak. Mübaşirlik ilanına başvurman veya mübaşir olman lisans kpss'ye çalışmana engel değil. Mübaşirlik ilanı 4b sözleşmeli sanırım. 4b sözleşmeli çalışırken dilediğin zaman sözleşmeyi feshedip lisans kpss ile kendi bölümüne atanabilirsin.


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
14 Ekim 2025 21:49

olmaz

acemiögrenici, 2 saat önce

tam olarak anlatamadım sanırım

ben 2026 haziranda mezun oluyorum lisanstan

mübaşirlik işe başlama 2026 eylül

ortaöğretim puanım geçerli olur mu lisanstan mezun olunca?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mübaşir Başvurusu Hk.TPAO Şartları Hakkında7248 nitelik kodu(vardiyalı çalışma)ÖSYM sözleşmeli alımlarda atanıp gitmezsek ceza verebilir mi? daha sonra tercih yapamama veya ceza a

Sözlük

karahan tepe 1 ilaç 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 Zenginliğin sırrı 1 bilgelik ağacı 1 yiyeceklerin saklanması 1 rızık 1 ateş 1 Göbeklitepe 1 pamuk 1

Son Haberler

Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söyledilerÖzel: Mansur Başkanımın verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı ortadaMadagaskar'da ordu yönetime el koyduBurdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüGenel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari