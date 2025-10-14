Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
MEB 2026 GYS Şube Müdürü Çalışma


14 Ekim 2025 21:39
MEB 2026 GYS Şube Müdürü Çalışma

Merhaba arkadaşlar meb gys şube müdürü çalışma platformu var mı? dosya paylaşımı vs. için


platonistik
Şef
14 Ekim 2025 21:45

Buradan dosya ve soru paylaşımı yapalım.


platonistik
Şef
14 Ekim 2025 21:47

https://chat.whatsapp.com/Eq1AqZHNrV14uTEDgyB8p8


Hayydar
Aday Memur
14 Ekim 2025 22:39

Sınav başvuruları ne zaman başlıyor acaba &#129300;

