Önlisans sözleşmeliyken lisans tamamlamak

15 Ekim 2025 02:06
Arkadaşlar merhaba. Tıbbi sekreter olarak 2026 KPSS önlisansa girip atanmak gibi bir hedefim var. Fakat memurlukla ilgili pek bilgim olmadığı için biraz araştırma yaptım ve aklıma birkaç soru takıldı. TDS bölümü alımlarına baktığımda hiç kadrolu alım olmadığını gördüm. Yani atanabilirsem sözleşmeli olacağım. Sözleşmeliler de 3+1 yıl sonra kadroya geçebiliyormuş. Ben aynı zamanda lisans öğrencisi olduğum için eğer sözleşmeli olarak memurken lisans bitirirsem ne olur? Memurluktan atılır mıyım?

