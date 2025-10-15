Sözleşmeli TDS

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhabalar. 2026 KPSS ile TDS olarak atanmak istiyorum fakat memurluk hakkında pek bilgim olmadığı için birkaç sorum vardı. Merkezi atamalara baktığımda TDS kadrosu hiç açılmıyor. TDS olarak sözleşmeli atanmam gerekiyor galiba. Peki sözleşmeli olursam 3+1 yıl sonra kesinlikle kadrolu olur muyum? Bir de sözleşmeliler mülakata giriyormuş galiba. Mülakatta neye göre eliyorlar?

