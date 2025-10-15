Sözleşmeli TDS

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları1 Yıl başvurmama cezası hk.Eylül maaşı lisans hemşire?Sağlık yatırımları genel müdürlüğüYarı zamanlı çalışma2025 Ünvan değişikliği TDSİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaErken kadroda istifa hakkıİstifa sonrası atama zimmete düşmeSağlık bakanlığı temizlik personeli
Sözlük
Son Haberler
Görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmayan KİT sözleşmelisinin 'devamsızlıktan' işine son verilebilir mi?15 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞimdi Gazze için destek zamanıYağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden öğrenci duygulandırdıUzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari