Sağlık Bakanlığı İşçi Temizlik Görevlisi Hk.


15 Ekim 2025 03:25
Sağlık Bakanlığı İşçi Temizlik Görevlisi Hk.

Merhabalar, lisans mezunuyum ama iş bulamadığım için son çare yapılacak temizlik görevlisi alımına başvurdum. 3 sorum olacak:

1- Eğer kura çıkarsa ilk aydan sonra ne kadar maaş alıyor sağlık bakanlığında temizlik görevlisi olanlar?

2- Çalışma temposu ve iş yükü nedir?

3- Burada çalışırken KPSS puanımla herhangi bir yere memuriyet başvurusu yapıp atanabilir miyim istifa edip?

Teşekkür ederim.

