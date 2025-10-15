Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2026 yılında katip alımı olacak mı?


15 Ekim 2025 03:52
2026 yılında katip alımı olacak mı?

Sorum başlıkta. 76.50 puanım var. Van 74, Diyarbakır 72 ile kapatmıştı ama buraları yazmamıştım. 2026'da katip alımı olacak mı? Eğer olursa bu şehirlere atanma ihtimalim yüksek midir?

Çok Yazılan Konular

Faizsiz 100 bin TLCezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..İcralıklar 100 bin faizsizMazeret Tayin Dilekçesinin PGM'ye gönderilmemesi -Eş Durumu Mazeret Tayini (Aile Birliği) Bilgi Verebilir misiniz ?6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..3 Ay Hapis Cezası Aldımİnfaz koruma memuruna saldırıHukuk mahkemeleri vekalet ücreti, yargılama gideri ile nafaka hesaplama programıZabıt katipliğinden istifa. Deneyimli arkadaşların fikirleri önemli benim için...

Sözlük

hanii 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 ateş 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 biber dolması 1 kağıt altın 1 Eylülzede 1 gram altın 1 Zenginliğin sırrı 1 nuh'un gemisi 1

Son Haberler

Görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmayan KİT sözleşmelisinin 'devamsızlıktan' işine son verilebilir mi?15 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞimdi Gazze için destek zamanıYağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden öğrenci duygulandırdıUzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari