sözleşmeli personel tutanak yerse


15 Ekim 2025 08:32
sözleşmeli personel tutanak yerse
sözleşmeli destek personeliyim 2 işçinin şikayeti üzerine müdür haberim olmadan tutanak tutmuş savunma yazdım en kötü ne ceza verirler

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
15 Ekim 2025 09:06

2023 tarihli 7433 sayılı kanununun 2'inci maddesinde aynen şu ifade yazılı

"?Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hâllerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.?

