Dün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?

15 Ekim 2025 08:39
Merhaba dün tıbbi sekreter olarak atandım öğrenmek istediğim ben bu yıl Dgs ile açıktan sağlık yönetimine tamamlayabilir miyim lisansa.Mezun olur olmaz maaşıma etkisi olur mu yoksa tıbbi sekreterlik kadroya mı geçince olur.Bir de ben sağlık yönetimine tamamlasam da tıbbi sekreterlik görevine devam edebiliyor muyum çünkü sadece maaşa kademe dereceye faydası olsun diye tamamlayacağım

