Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sözleşmeli personel sağlık mazeret tayini


15 Ekim 2025 09:12
Sözleşmeli personel sağlık mazeret tayini

2025/5 atamasında sağlık teknikeri olarak ailemden uzak bir şehre atandım fakat babamın sağlık problemleri var ve ikamet ettiği şehirde eğitim araştırma hastanesinde düzenli kontrol ve tedavisi sürüyor. Benim atandığım şehirde ise tam teşekküllü bir eğitim araştırma hastanesi yok ve görev yerim de ilçede maalesef. Şu an sözleşmeli olduğum için herhangi bir bekleme sürem var mı yoksa direkt sağlık mazeret tayininden yararlanabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları1 Yıl başvurmama cezası hk.İstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaEylül maaşı lisans hemşire?Sağlık yatırımları genel müdürlüğüErken kadroda istifa hakkıİstifa sonrası atama zimmete düşmeYarı zamanlı çalışma2025 Ünvan değişikliği TDSSağlık bakanlığı temizlik personeli

Sözlük

ilaç 1 hanii 1 başını ağrıtmak 1 yunmak 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 kağıt altın 1 Eylülzede 1 yiyeceklerin saklanması 1 bilgelik ağacı 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitap ele geçirildiBakan Uraloğlu : 5G ihalesinde 2,1 milyar dolar gelir elde edilecekEvde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldıBorsa güne yükselişle başladıCHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Altunpul partisinden istifa etti

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari