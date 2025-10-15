Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Görevde yükselme memur


15 Ekim 2025 11:28
Görevde yükselme memur

Merhaba.Görevde yükselme sınavında memur kadrosu kazananlar hangi birimlerde ne şekilde çalışıyor?Memurlarda gece nöbeti var mı?

Çok Yazılan Konular

Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları1 Yıl başvurmama cezası hk.İstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaEylül maaşı lisans hemşire?Dün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?Sağlık yatırımları genel müdürlüğüErken kadroda istifa hakkıİstifa sonrası atama zimmete düşmeYarı zamanlı çalışma2025 Ünvan değişikliği TDS

Sözlük

karanfil ağacı 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 2 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 2 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 rızık 1 ateş 1 nuh'un gemisi 1 Zenginliğin sırrı 1 Bugün olanlar 1 biber dolması 1

Son Haberler

DMM'den "sınır dışı" iddialarına yalanlamaTicaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor'Huzur İstanbul' uygulamasıyla aranan 602 kişi yakalandıEk kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladıİHH, Filistinli 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek sağlıyor

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari