CİMER Şikayeti Okula Yansır mı? (Kişisel Bir Mesele)


15 Ekim 2025 13:40
CİMER Şikayeti Okula Yansır mı? (Kişisel Bir Mesele)

Merhaba arkadaşlar, tecrübeli öğretmenlerime danışmak istiyorum. Sosyal medyada (instagram) bir kişiyle (öğrencim değil, velim değil okul dışı) yaptığım bir yazışma sonrası tartışma çıktı. Karşı taraf "CİMER'e şikayet edeceğim" dedi, ama olay tamamen kişisel, okul veya öğrencilerler alakası yok. Google'da adım aratılırsa çalıştığım okul çıkabiliyor. CİMER böyle bir şikayeti okula veya ilçe MEM'e yönlendirir mi? Yoksa kişisel diye savcılığa mı gider, ya da kapanır mı? Benzer durum yaşayan var mı? Açıkçası kişisel bir meselemin okul memuru ya da idaresi tarafından öğrenilmesini istemiyorum. Şimdiden teşekkürler.


silivripdr
Daire Başkanı
15 Ekim 2025 14:06

kişiler arası yazışmalar özel hayatın gizliliği ilkesini taşır. rızanız olmadan paylaşılamaz. mahkemede delil teşkil etmez. ek suç unsuru varsa dava açılır. fakat kişiler arası yazışmalar dediğim gibi delil kabul edilmez. ama hakaret suçu varsa belki para cezası alabilirsiniz. okula veya memurluğunuza yansımaz. fakat umarım öyle değildir taciz gibi bir durumsa ahlaka aykırı durumdan meb belki soruşturma açabilir ama uyarı veya kınama alabilirsiniz belki bilmiyorum. ama genel kanım ceza almayacağınız yönünde tabi yazışmaların ve içeriğinin ne olduğunu bilmeden yorum yaptım


HuzurGunesi
15 Ekim 2025 14:11

Teşekkürler. Hayır tehdit, hakaret veya cinsel içerikli şeyler değildi. Çıkma teklifi gibi ama düzgün bir uslupla. Ben suç işlemedigimi düşünüyorum ama cimer'in kisisel bi konuyu okula iletmesini de istemem tabi ki :)

silivripdr, 2 saat önce

kişiler arası yazışmalar özel hayatın gizliliği ilkesini taşır. rızanız olmadan paylaşılamaz. mahkemede delil teşkil etmez. ek suç unsuru varsa dava açılır. fakat kişiler arası yazışmalar dediğim gibi delil kabul edilmez. ama hakaret suçu varsa belki para cezası alabilirsiniz. okula veya memurluğunuza yansımaz. fakat umarım öyle değildir taciz gibi bir durumsa ahlaka aykırı durumdan meb belki soruşturma açabilir ama uyarı veya kınama alabilirsiniz belki bilmiyorum. ama genel kanım ceza almayacağınız yönünde tabi yazışmaların ve içeriğinin ne olduğunu bilmeden yorum yaptım


hsnbsn
Şef
15 Ekim 2025 14:24

şikayette okulun adı geçerse okula yönlendirir cimer.


buraközeleğitim
Müsteşar
15 Ekim 2025 14:31

İnanılmaz ya kocaman insan hayır görüşmek istemiyorum demek yerine sizi cimere şikayet etmekle mi tehdit etti? yaptığınız teklifi de gözden geçirmiş oldunuz bu sayede. Hiçbir şey olmaz hocam çekinmeyin en fazla ifade verirsiniz. Bilseler ne olur bu durumu bilmeseler ne olur takmayın keyfinize bakın

HuzurGunesi, 2 saat önce

Teşekkürler. Hayır tehdit, hakaret veya cinsel içerikli şeyler değildi. Çıkma teklifi gibi ama düzgün bir uslupla. Ben suç işlemedigimi düşünüyorum ama cimer'in kisisel bi konuyu okula iletmesini de istemem tabi ki :)


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Ekim 2025 14:53

Sayın hsnbsn'nin de dediği gibi başvuruda/şikayette okulunuzla ilgili bilgi verilmişse okulunuza gönderilebilir ama tahminen dava açılması için yapmıştır, bu durumda okula değil savcılığa gider. Mesleğinizle/görevinizle ilgili olmadığı için de okula yansıtılmaz.

Ancak eğer yüz kızartıcı bir eyleminiz olmuşsa yargılama sonucunda veya sırasında idari işlem de yapılabilir.

HuzurGunesi, 2 saat önce

Teşekkürler. Hayır tehdit, hakaret veya cinsel içerikli şeyler değildi. Çıkma teklifi gibi ama düzgün bir uslupla. Ben suç işlemedigimi düşünüyorum ama cimer'in kisisel bi konuyu okula iletmesini de istemem tabi ki :)


berkaydal
Daire Başkanı
15 Ekim 2025 15:03

Hiçbir şey çıkmaz. Gidip şikayetçi olması gerekir. CİMER ilgilenmez mesele ile.


HuzurGunesi
15 Ekim 2025 15:09

Çok teşekkürler. Emsal olması açısından gelişme olursa buradan bilgi vereceğim.

