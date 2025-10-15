CİMER Şikayeti Okula Yansır mı? (Kişisel Bir Mesele)

Sayın hsnbsn'nin de dediği gibi başvuruda/şikayette okulunuzla ilgili bilgi verilmişse okulunuza gönderilebilir ama tahminen dava açılması için yapmıştır, bu durumda okula değil savcılığa gider. Mesleğinizle/görevinizle ilgili olmadığı için de okula yansıtılmaz.

Ancak eğer yüz kızartıcı bir eyleminiz olmuşsa yargılama sonucunda veya sırasında idari işlem de yapılabilir.