Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet

Altınınız var mı?


15 Ekim 2025 13:42
Altınınız var mı?
An itibariyle gram altın 5.625 lira... Elinizde varsa derhal bozdurun. Çünkü sert şekilde çalılacak. Benden söylemesi

can-mekanik
Memur
15 Ekim 2025 14:48
neden cuma günleri tatil olmayacak mı? sen bana zam vermeyin cumaları tatil yapın yeterki demiyor muydun, utanman yok mu dünya malı ile ilgili fikir beyanında bulunmaya. ayrıca ytd demedigin için başına iş alabilirsin, aklına her gelen şeyi buraya yazmayı bırakmalısın.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yıl Sonu Gram AltınAltınınız var mı?

Sözlük

Beyaz Şapkalı Hacker 1 rızık 1 Fatih ürek 1 gram altın 1 sorgu dizisi 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 başını ağrıtmak 1 hangi fizik prensibisin 1 kağıt altın 1 yunmak 3

Son Haberler

Uygulamanın açığını buldu, iki yıl boyunca bedava yemek yediUzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdiHSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!Bakan Yerlikaya'dan yeni kaymakamlara 'mütekebbir idareci olmayın' uyarısı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari