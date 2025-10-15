KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
kpss önlisans bilgi verir misiniz ?


15 Ekim 2025 14:35
kpss önlisans bilgi verir misiniz ?
merhaba ben açıköğretim çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum fakat kpssye girip düz memur olmak istiyorum bursada yaşıyorum ve bursada atanmak istiyorum . ne yapmam gerekiyor sizce çok mu zor bursada düz memurluğa atanmak ? ve hangi bölümlere atanmak kolay bilgilendirirseniz çok sevinirim hiç bi bilgim yok 28 yaşında kızım

15 Ekim 2025 16:02
düz memurluk için en az 90+ puan gerekiyor. çocuk gelişiminden daha kolay atanırsınız. illa düz memurluk olacaksa daha fazla kişinin önüne geçmeniz gerekir. bu da çeşitli sertifikalar ehliyet vs alarak olur. Tabi bunlara rağmen çok zor
