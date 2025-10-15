kpss önlisans bilgi verir misiniz ?

merhaba ben açıköğretim çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum fakat kpssye girip düz memur olmak istiyorum bursada yaşıyorum ve bursada atanmak istiyorum . ne yapmam gerekiyor sizce çok mu zor bursada düz memurluğa atanmak ? ve hangi bölümlere atanmak kolay bilgilendirirseniz çok sevinirim hiç bi bilgim yok 28 yaşında kızım

merhaba ben açıköğretim çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum fakat kpssye girip düz memur olmak istiyorum bursada yaşıyorum ve bursada atanmak istiyorum . ne yapmam gerekiyor sizce çok mu zor bursada düz memurluğa atanmak ? ve hangi bölümlere atanmak kolay bilgilendirirseniz çok sevinirim hiç bi bilgim yok 28 yaşında kızım