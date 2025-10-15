Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yarıyıl Mazeret Eş Durumu İlk Atamaya Yetişir mi?


15 Ekim 2025 16:01
Yarıyıl Mazeret Eş Durumu İlk Atamaya Yetişir mi?

Bu sene öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

Ben bu sene yarıyılda eş durumu yapıp eşimin yanına gitmek istiyorum. Eşim ilk atama 19 Ocak'ta başlayacak. Yarıyılda yanına gidebilir miyim? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Ücretli öğretmenliğin süresini uzmanlığa eklettirmekEn zor branş nedir?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Koordinatörlük nasıl bir şey?Okullarda yapılan afet tatbikatı.Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapmasıCİMER Şikayeti Okula Yansır mı? (Kişisel Bir Mesele)Uzman öğretmenlik sertifikamı zamanında teslim ettim ama maaş farkım yatmadıEşit iş eşit ücret istiyoruz.

Sözlük

Beyaz Şapkalı Hacker 1 rızık 1 Fatih ürek 1 gram altın 1 sorgu dizisi 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 başını ağrıtmak 1 hangi fizik prensibisin 1 kağıt altın 1 yunmak 3

Son Haberler

Uygulamanın açığını buldu, iki yıl boyunca bedava yemek yediUzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdiHSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!Bakan Yerlikaya'dan yeni kaymakamlara 'mütekebbir idareci olmayın' uyarısı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari