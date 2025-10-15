Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Derece kademe de emsale takılma


15 Ekim 2025 18:18
Derece kademe de emsale takılma

arkadaşlar 25.03.2010-25.05.2011 arası 15 ay askerlik yaptım 05.11.2012- 31.12.2014 arası uzman çavuş olarak görev yaptım. 19.10.2017de sözleşmeli infaz koruma olarak işe başladım 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim 15.08.2016 tarihinde önlisans 20.01.2020 tarinde lisans diplomamı aldım 01.10.1990 doğumluyum an itibariyle derecem 6/2 yaklaşık 9 ay emsale takılıyorum burda bir hata yok mu derece kademem kaç olmalı bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Faizsiz 100 bin TLCezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Mazeret Tayin Dilekçesinin PGM'ye gönderilmemesi -Cezaevi sivil personeli can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabilen oldu mu?Cte de mobinge karşı alınan önlemler ?İcralıklar 100 bin faizsizEş Durumu Mazeret Tayini (Aile Birliği) Bilgi Verebilir misiniz ?Ünvan Değişikliği Hangi Branşa Kaç Kişi Başvurdu?6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..

Sözlük

7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 2 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 yunmak 3 Fatih ürek 1 kağıt altın 1 rızık 1 yiyeceklerin saklanması 1 mandal kardeşliği 1 Beyaz Şapkalı Hacker 1

Son Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladıTurizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Komisyonda kabul edildiİstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatıAdliye envanterindeki bilgisayarlar köy okuluna umut olduOkul bahçesinde gasp dehşeti: Müdür yardımcısının burnunu kırıp kaçtılar

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari