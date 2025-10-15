İBB veya Sağlık Bakanlığı Hangisi?

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
15 Ekim 2025
Merhaba, İBB atanmaya hak kazanmakla birlikte soruşturma sürecim devam ediyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurdum ve ilçe müdürlüğüne atanmaya hak kazandım.

İkisinin de avantajı ve dezavantajı var. Bu noktada görüşleriniz ve tavsiyeleriniz olursa okumak isterim.

Sevgilerle.

