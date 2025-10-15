Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Askerdeyken (Acemi Birliği Döneminde) Tercih Durumu?


15 Ekim 2025 21:41
Askerdeyken (Acemi Birliği Döneminde) Tercih Durumu?

Merhaba arkadaşlar,

Bir konuda yardıma ihtiyacım var.

17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak,

24 Kasım 2025 tarihinde sonuçlar açıklanacak.

Ancak ben bu tarihlerde askerde, acemi birliğinde olacağım.

Telefon kullanmam mümkün olmayacak, yani sisteme girip tercih yapamayacağım.

Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.En zor branş nedir?CİMER Şikayeti Okula Yansır mı? (Kişisel Bir Mesele)Ücretli öğretmenliğin süresini uzmanlığa eklettirmekOkullarda yapılan afet tatbikatı.Koordinatörlük nasıl bir şey?Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapmasıUzman öğretmenlik sertifikamı zamanında teslim ettim ama maaş farkım yatmadıEşit iş eşit ücret istiyoruz.

Sözlük

7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 Eylülzede 2 karanfil ağacı 1 mandal kardeşliği 1 ilaç 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 yunmak 3 nuh'un gemisi 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

'Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?' sorusuna Trump'tan yanıt70 yaşındaki kocasının kurşunlarıyla hasta yatağında can verdiTrafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel KuruldaKendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif komisyonda kabul edildi

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari