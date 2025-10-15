Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Mazeret tayini için heyet raporu


15 Ekim 2025 22:00
Mazeret tayini için heyet raporu

Allah rızası için bilen yazsın.

Sözleşmeli personelim. Bulunduğum ilde tüp bebek tedavisi yok buna bağlı olarak sağlık mazereti tayini isteyeceğim. Heyet RAPORU almam gerekiyor. Hastanedekiler böyle bir şeyi bilmiyor. Bilen biri lütfen ne olur yardım edip cevap yazın


prm.n
15 Ekim 2025 23:03
merhaba, bana mesaj atabilir misiniz ben size atamıyorum da
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farklarıDün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?1 Yıl başvurmama cezası hk.Yarı zamanlı çalışmaİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaErken kadroda istifa hakkıEylül maaşı lisans hemşire?Sağlık yatırımları genel müdürlüğüGörevde yükselme memurMazeret tayini için heyet raporu

Sözlük

karanfil ağacı 1 Beyaz Şapkalı Hacker 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 Eylülzede 2 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 ilaç 1 kağıt altın 1 mandal kardeşliği 1 nuh'un gemisi 1 rızık 1

Son Haberler

'Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?' sorusuna Trump'tan yanıt70 yaşındaki kocasının kurşunlarıyla hasta yatağında can verdiTrafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel KuruldaKendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif komisyonda kabul edildi

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari