Kadrolu memurluktan istifa ederek sözleşmeli öğretmenliğe geçmek

16 Ekim 2025 00:25
Bir belediyede kadrolu memurum yapılacak olan öğretmen atamasında kontenjandayım memurluktan istifa edip geçmemde bir sorun olur mu? Meb beni arayıp gel başla diyene kadar istifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa onaylanma durumu 1 aya kadar bekletilebiliyormuş bu süreçte MEB bana zorunlu durumumdan dolayı başlangıç yapmak için ek süre tanır mı? Atama kılavuzu bugün yayınlandı zorunlu sebepler dışında 15 gün süre içinde başlamayanların atamaları iptal olur diyor. İstifa sürecim zorunlu sebep olarak sayılır mı? Daha önce bu süreci yaşamış ya da bilgisi olan varsa bilgi verirse çok iyi olur iyi günler.

