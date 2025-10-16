Personel görev yeri ve zimmet durumu sorgulama çalışmıyor

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farklarıDün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?Eylül maaşı lisans hemşire?Erken kadroda istifa hakkıİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi1 Yıl başvurmama cezası hk.Yarı zamanlı çalışmaİstifa sonrası atama zimmete düşme112de süt izinlilerin ambulansta sevke çıkması
Sözlük
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi EklendSözleşmeli Statüden Memuriyete Geçişte Başvuru İçin Belirlenen Kanuni Sürelere Uyulmaması Halinde İdareye Kusur Yüklenebilir mi?16 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıGazze'ye umut taşıyan 17.'İyilik Gemisi' El-Ariş Limanı'na yaklaştıBakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari