Hulusi Akar'ın kızı hakkındaki iddialar

Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıda, AKP Kayseri milletvekili adayı ve şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kızı S. Akar'ın 2000-2002 yıllarında yurtdışında biyoloji eğitimi aldığı, ardından 2003'te usulsüz bir yatay geçişle Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp denkliği elde ettiği ve 2009'da buradan mezun olarak doktor unvanı aldığı iddia ediliyor. İddiaya göre, bu durum o dönemde şikayet edilmiş, ancak "zaman aşımı" gerekçesiyle sonuçsuz kalmış. Ayrıca, bu olaya bilerek sessiz kalan dönemin 21 profesörü ve yöneticisinin bulunduğu öne sürülüyor. Görünen o ki, bu kişiler 20 yıldır liyakati aynı şekilde koruma başarısını göstermiş.

Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıda, AKP Kayseri milletvekili adayı ve şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kızı S. Akar'ın 2000-2002 yıllarında yurtdışında biyoloji eğitimi aldığı, ardından 2003'te usulsüz bir yatay geçişle Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp denkliği elde ettiği ve 2009'da buradan mezun olarak doktor unvanı aldığı iddia ediliyor. İddiaya göre, bu durum o dönemde şikayet edilmiş, ancak "zaman aşımı" gerekçesiyle sonuçsuz kalmış. Ayrıca, bu olaya bilerek sessiz kalan dönemin 21 profesörü ve yöneticisinin bulunduğu öne sürülüyor. Görünen o ki, bu kişiler 20 yıldır liyakati aynı şekilde koruma başarısını göstermiş.