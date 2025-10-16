KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alım İlanı-13. Promosyon (100 Kişi)


16 Ekim 2025 09:16
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alım İlanı-13. Promosyon (100 Kişi)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 100 Denetmen Yardımcısı alınacak. Başvurular 20 ekim 2025-2 kasım 2025 arasında e-devletten yapılacak. p39 p40 p41 p42 p43 p48 puan türlerinden en yüksek puanlı 400 kişi mülakata çağrılacak. Sıralamaya girenlerin mülakatları 8 Aralık 2025-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar...


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
16 Ekim 2025 11:09

p39 puanım 71 çağrılır mıyım?

