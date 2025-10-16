Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

İstifa edeceğimden dolayı izinlerimi vermiyorlar


16 Ekim 2025 10:28
İstifa edeceğimden dolayı izinlerimi vermiyorlar

399 a tabi bir kurumda memur olarak çalışmaktayım, farklı bir kurumu kazandığımdan istifa edeceğim.

İstifamı 14.11.2025 sunmak istedim,izinlerimi o tarihe kadar kullanayım dedim amir haftaya ben çıkacağım sana izin veremem sen ayın başında 14 gün çık dedi

20 gün yıllık,9 gün fazla mesaiden gelen 9 günde mazeret izinim var.


B0ga
Aday Memur
16 Ekim 2025 10:44

Amir uygun görmezse yıllık izin vermeyebilir. Ben çıkacağım için sen ay başından istifa edecegin tarihe kadar 14 gün izin kullanabilirsin demiş, daha ne desin. Gereksiz başlık olmuş


Muhammed2508
Aday Memur
16 Ekim 2025 11:17

benimle aynı durumla karsilaşabilecek arkadaşlar için bir başlık olsun aynı durumla karşılaşmadan alabiliyorlarsa izinlerini alsınlar

B0ga, 1 saat önce

Amir uygun görmezse yıllık izin vermeyebilir. Ben çıkacağım için sen ay başından istifa edecegin tarihe kadar 14 gün izin kullanabilirsin demiş, daha ne desin. Gereksiz başlık olmuş


hudut901
Aday Memur
16 Ekim 2025 11:34

kullanamasan bile geçtiğin diğer kurumda izinlerini saydırır kullanırsın ben öyle yaptım

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 giyim yardımıPTT A.Ş'de yeniden yapılanma2025 Yılında giyim yardımı alan kurumlar hangileri?DHMİ promosyonİstifa edeceğimden dolayı izinlerimi vermiyorlarTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025TEİAŞ promosyonElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ çalışanları burayaTCDD yeni yılda giyim yardımı

Sözlük

başını ağrıtmak 1 karanfil ağacı 1 Bugün olanlar 1 badya 1 hititler 3 yiyeceklerin saklanması 1 7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 yunmak 3 mandal kardeşliği 1 Beyaz Şapkalı Hacker 1

Son Haberler

Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaja rastlanmadıKilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen cezaKantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla VurduİZBAN ücretlerine zam geldiDMM 'balık soykırımı' iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari