AÖF katkı payı ödemesi yapmak zorunlu mu?


16 Ekim 2025 11:01
AÖF katkı payı ödemesi yapmak zorunlu mu?

Selamunaleyküm, bir AÖF bölümüne ilk defa kayıt yaptırdım. Üniversitenin internet sitesini incelediğim zaman harç ödeme kısmında 3500 TL'lik katkı payı ödemesi gözüküyor. Bunu ödemem gerekiyor mu yoksa otomatik olarak karşılanıyor mu? Site üzerinde belirttikleri numara üzerinden aradığım zaman kimseye ulaşamıyorum ve net cevap bulamadım.


tatilde
Şef
16 Ekim 2025 11:19
ödeme zorunlu, her yarı dönem için belirtilen ücreti ödeyeceksiniz

Anılls
Aday Memur
16 Ekim 2025 11:25

İlk defa kayıt yaptıranlar içinde mi geçerli ?

tatilde
Şef
16 Ekim 2025 11:29
ilk defa kayıt yaptıranların ne farkı var bu kısmı anlamadım. dediğim gibi her yarı dönem için 3500 (şimdilik) ödemek zorunda. şimdilik dedim çünkü rakamlar değişiyor. bir önceki yarı dönem 2500 ödedim
Anılls
Aday Memur
16 Ekim 2025 11:37

Farklı web sitelerinde, ilk defa kayıt yaptıran kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerekmez gibi hususlar okudum. Belki yanlış olabilir ilk defa kayıt yaptıranlardan kastım o, ikinci öğrenim gören kişilerden katkı payı ücreti alınıyor ibaresi geçiyordu.

