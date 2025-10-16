AÖF katkı payı ödemesi yapmak zorunlu mu?

ilk defa kayıt yaptıranların ne farkı var bu kısmı anlamadım. dediğim gibi her yarı dönem için 3500 (şimdilik) ödemek zorunda. şimdilik dedim çünkü rakamlar değişiyor. bir önceki yarı dönem 2500 ödedim

