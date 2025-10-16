KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

İş Makine surucusu (Mekatronik)


16 Ekim 2025 11:27
İş Makine surucusu (Mekatronik)

Yeni şartlar belli oluyo, İş makine sürücüsü ne mekatronikte dahil oluyormuş .komisyonda görüşüluyor şuan. Mekatronikçi arkadaşlar lütfen cimere sizde sikayet edin komisyon olumlu sonuçlansin.&#128591;&#128079;

Çok Yazılan Konular

Mübaşir Başvurusu Hk.KPSS Önlisans bilgi verir misiniz ?2026 KPSS den kontenjanlar artar mı tahmini olan var mı Önlisans sözleşmeliyken lisans tamamlamak

Sözlük

psikoloji ile renklerin ilişkisi 3 badya 1 7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 yunmak 3 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 sorgu dizisi 1 Bugün olanlar 1 Eylülzede 1 yiyeceklerin saklanması 1 karanfil ağacı 1

Son Haberler

Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaja rastlanmadıKilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen cezaKantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla VurduİZBAN ücretlerine zam geldiDMM 'balık soykırımı' iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari